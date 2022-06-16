منظمة غير حكومية: سوء التغذية يتفاقم في إثيوبيا لاسيما لدى الأطفال

أعلنت منظمة save the children أن معدلات سوء التغذية ارتفعت مؤخرا بشكل كبير في شرق وجنوب إثيوبيا بسبب الجفاف، ويعاني أكثر من 185 ألف طفل من أشد أشكال نقص التغذية.

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان إن "أكثر من مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات غذائية عاجلة في مناطق صومالي وأوروميا، والأمم والقوميات والشعوب الجنوبية، وفي الجنوب الغربي".

ووفقا للمنظمة، قفز معدل سوء التغذية في إقليم صومالي بنسبة 64 بالمئة في عام واحد، منها 43 بالمئة بين يناير وأبريل 2022 فقط، وهذا الإقليم من أكثر المناطق تضررا من الجفاف الذي يجتاح القرن الإفريقي حيث لم تهطل الأمطار منذ أكثر من 18 شهرا.

وأكدت أنه خلال هذه الفترة، تم تسجيل أكثر من 50 ألف حالة من سوء التغذية الحاد والقاسي، وهو أخطر أشكاله وأكثره تسببا بالوفيات عند الأطفال، ويتطلب علاجا طارئا لتجنب الموت، محذرة من أن معظم التجمعات الرعوية البدوية في منطقة "دوا" الإدارية "على شفا مجاعة"، وتنقل عن العائلات تأكيدها أن "العديد من الأطفال لا يتلقون سوى وجبة واحدة في اليوم".

المصدر: "أ ف ب"