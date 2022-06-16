بيسكوف: السلبيات في اقتصاد الغرب هي عواقب لأخطاء قادته

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إنه من الخطأ ربط السلبيات في الاقتصاد الغربي فقط بالعملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وشدد بيسكوف، على أن هذه السلبيات، هي عبارة عن نتائج لسلسلة كاملة من الأخطاء التي ارتكبها قادة العالم في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وأضاف بيسكوف، في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" متحدثا عن الآثار السلبية للعقوبات المفروضة على روسيا على الاقتصاد الغربي: "يدرك المختصون المحترفون والاقتصاديون والمحللون جيدا، أنه من الخطأ ربط هذه المظاهر السلبية فقط بتأثير العملية العسكرية الروسية الخاصة. من الواضح أنها عواقب لسلسلة كاملة من الأخطاء التي ارتكبها قادة العالم في كل من أوروبا والولايات المتحدة على مدى السنوات القليلة الماضية".

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وأضاف أن هذه الأخطاء، "هي التي أدت إلى هذه العواقب المريرة التي لا تزال تتزايد في العالم اليوم".

المصدر: نوفوستي