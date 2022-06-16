صحيفة تركية تنقل عن دراسة رصدها تراجعا في أصوات "حزب العدالة والتنمية" إلى ما دون 30٪

نقلت صحيفة "زمان" التركية المعارضة عن دراسة نشرها مركز متخصص في الدراسات الاجتماعية، تراجع أصوات حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان إلى ما دون 30 بالمئة.

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وفي معرض سردها للتفاصيل، أفادت الصحيفة بأن مركز أبحاث "العمليات" وهو متخصص في الدراسات الاجتماعية نشر نتائج دراسة عن "المشهد السياسي التركي" لشهر يونيو عام 2022، بمشاركة 2700 شخص في 27 ولاية، فيما تضمنت هذه الدراسة الاستقصائية سؤالا للمشاركين عن الحزب السياسي الذي سيصوتون له حال انعقاد انتخابات برلمانية.

وأظهرت النتائج حصول "حزب العدالة والتنمية الحاكم على دعم 29.8 في المئة من الناخبين، بينما حصل حزب الشعب الجمهوري على 29.5 في المئة، وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي على 10.3 في المئة وحزب الحركة القومية على 6.9 في المئة وحزب الخير على 13.2 في المئة من الأصوات وحزب الديمقراطية والتقدم على 2.3 في المئة وحزب الرفاه من جديد على 2.3 في المئة وحزب الانتصار على 1.8 في المئة وحزب السعادة على 1 في المئة وحزب المستقبل على 0.2 في المئة من الأصوات".، فيما حصدت بقية أحزاب أخرى 1.9 في المئة من الأصوات.

وفي الدراسة ذاتها، تم سؤال المشاركين عما إن كانوا سيصوتون لصالح أردوغان في حال ما إذا ترشح للانتخابات الرئاسية.

وأجاب 55.6 في المئة من المشاركين بأنهم لن يصوتوا لصالحه، فيما أكد 31.9 في المئة من المشاركين أنهم سيصوتون لصالح أردوغان، وتعذرت الإجابة على 10.4 في المئة من المشاركين. كما ذكر 2.1 في المئة من المشاركين أنهم سيقاطعون الانتخابات.

واحتوت الدراسة الاستقصائية كذلك على سؤال للمشاركين عما إذا كانوا سيصوتون لصالح أردوغان، أم مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسية، وأجاب 52.5 في المئة من المشاركين بأنهم سيصوتون لصالح مرشح المعارضة، حسب ما ورد في صحيفة "زمان".

وردا على سؤال مماثل في حال إجراء جولة ثانية في الانتخابات الرئاسية، "حصد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليجدار أوغلو، أصوات 43.5 في المئة من المشاركين، بينما حصل أردوغان على 35.1 في المئة من الأصوات"، في حين أن 49.4 في المئة من المشاركين أكدوا أنهم سيصوتون لصالح رئيس عمدة إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، إذا دخل السباق الرئاسي في جولة ثانية مع أردوغان.

ونقلت الصحيفة عن المنسقة العامة للمؤسسة دريا كومورجو قولها في معرض تعليقها على نتائج هذه الدراسة إن "التراجع في أصوات الحزب الحاكم هو تراجع بسيط يصعب تحويل مساره. نعمل على رصد ما إن كان الحزب الحاكم سيبدأ مرحلة جديدة أم لا بالتزامن مع تراجع نسبة أصواته إلى ما دون 30 في المئة، الحزب الحاكم بدأ في خسارة جزء من الناخبين المخلصين".

المصدر: زمان