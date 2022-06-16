لماذا ضربت الشرطة الإسرائيلية مشيعي جنازة أبو عاقلة بالهراوات؟.. التحقيق انتهى فماذا عن النتيجة؟

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الشرطة الإسرائيلية أنهت التحقيق في الاعتداء على جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة، إلا أنها تفرض تعتيما على نتائج التحقيق الداخلي.

وحسب الصحيفة الإسرائيلية فإن الشرطة شككت في نتائج التحقيق، مدعية أنه تحقيق عملي، ورفضت الكشف عن سبب ضرب الشرطة لحملة النعش بالهراوات.

وزعمت مصادر في الشرطة أن "التحقيق جيد ولا توجد استنتاجات شخصية"، لكن الشرطة تصر على عدم نشر النتائج.

وبحسب بيان الشرطة، قال المفوض يعقوب شبتاي إن "تشييع جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة كان حدثا معقدا، ومن المستحيل أن نبقى غير مبالين بالصور القاسية وعلينا إجراء الاستجوابات حتى لا يتم استخدام الأحداث الحساسة مثل هذه من قبل المشاغبين".

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته باستجواب سلوك الشرطة على الأرض من أجل استخلاص الدروس وتحسين الحالات المماثلة في المستقبل، وقال: "أنا أثق في ضباط الشرطة الإسرائيلية، الذين سيستمرون في أداء عملهم بإخلاص من أجل سلامة الجمهور بأسره".

المصدر: Ynet