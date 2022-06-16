الجيش الإسرائيلي يعتقل 11 فلسطينيا ويصادر أموالا من الضفة

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، 11 مواطنا فلسطينيا، كما صادرت أموالا خلال مداهمة مدينة الخليل في الضفة الغربية، بذريعة أنها مخصصة لتمويل نشاطات "إرهابية".

وقامت قوات الجيش بمصادرة مبالغ مالية تفوق 100 ألف شيكل، خلال مداهمة مدينة الخليل بذريعة أنها مخصصة لتمويل نشاطات "إرهابية"، كما اقتحمت مدينة طولكرم واعتقلت 3 شبان عقب اقتحام منزلهم في الحي الشرقي بالمدينة.

وأفادت المصادر بأن القوات اعتقلت أيضا شابين عقب اقتحام منزليهما في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

المصدر: "معا"