الإفراج في هايتي عن آخر 5 أتراك كانوا مختطفين من قبل عصابة مسلحة

نقلت فرانس برس عن مصدر أمني أن خمسة مواطنين أتراك كانوا محتجزين رهائن في هايتي بعد اختطافهم من قبل عصابة مطلع مايو أطلق سراحهم يوم الثلاثاء.

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وأشار المصدر ذاته إلى أن ظروف إطلاق سراح هؤلاء الرهائن الخمسة لم تتضح بعد، لافتا إلى أنهم شبان تتراوح أعمارهم بين 20 و26 عاما، وأن التعب كان ظاهرا عليهم عقب استعادتهم حريتهم لكنهم بصحة جيدة.

وكان هؤلاء الشبان الأتراك الخمسة حين جرى اختطافهم من قبل عصابة يوم 8 مايو، برفقة ثلاث فتيات من تركيا ورجل من جمهورية الدومينيكان وثلاثة هايتيين على متن حافلة.

وكانت الحافلة انطلقت من عاصمة الدومينيكان سانتو دومينغو في اتجاه إلى بور أو برنس، حين اعترض طريقها مسلحون، يوصفون بأنهم أعضاء في واحدة من أقوى العصابات المسلحة في البلاد، بعد فترة وجيزة من عبورها الحدود.

وقبل حوالى عشرة أيام، أعلنت الشركة المشغلة للحافلة أن النساء التركيات الثلاث أطلق سراحهن لدواع صحية، فيما صرحت ميكاييل دورانديس، ممثلة شركة "مترو" للحافلات قائلة: "لقد أفرج عنهن في نهاية هذا الأسبوع لأسباب صحية لأنهن كن مريضات".

يشار إلى أن الأتراك الثمانية هم أعضاء في "الجمعية الهايتية لتعزيز التعليم" وهي تعمل في البلاد منذ العام 2019، وتقدم دورات في اللغة والتعليم الإسلامي، وذلك بحسب المتوفر من المعلومات عنها في موقعها الإلكتروني.

وأفرجت العصابة ايضا عن عاملين في شركة النقل، وهما مضيفة من هايتي وسائق من الدومينيكان، بعد أقل من أسبوع على اختطاف الحافلة، كما أفرج كذلك مسافرين اثنين من هاييتي مقابل فدية لم تعرف قيمتها، بحسب المتحدثة باسم شركة الحافلات، التي لم تحدد تاريخ إطلاق سراحهما.

وتسيطر منذ سنوات عصابة تسمى "ماووزو 400"، تعد من أقوى العصابات في هايتي، على المنطقة الواقعة بين جمهورية الدومينيكان وبور أو برنس حيث اختطف المواطنون الأتراك، فيما كانت هذه العصابة المسلحة قد اختطفت في أبريل الماضي عشرة أشخاص بينهم راهبان كاثوليكيان فرنسيان.

ولأسابيع أيضا احتجزت العصابة في الخريف الماضي مجموعة من 17 مبشرا من أمريكا الشمالية وأفراد عائلاتهم، بمن فيهم خمسة أطفال تراوح أعمارهم بين 8 أشهر و15 عاما.

المصدر: أ ف ب