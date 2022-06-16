تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /16.06.2022/

يواصل الجيش الروسي في إطار عمليته الخاصة في أوكرانيا استهداف مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية، والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها