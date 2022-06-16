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"الصحة العالمية": نواصل التعاون كاملا مع روسيا

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Sputnik
ميليتا فوينوفيتش، ممثلة منظمة الصحة العاليمة في روسيا
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أكدت ممثلة منظمة الصحة العاليمة في روسيا، ميليتا فوينوفيتش، أن المنظمة تبقى على تعاون كامل مع روسيا.

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 وقالت فوينوفيتش في تصريح لصحيفة "إزفيستيا" الروسية اليوم الخميس: "كما ترون أنا هنا (في موسكو) طوال الوقت، ولم أغادر إلى أي مكان.. نواصل التعاون بشأن مرض السل، والأمراض غير المعدية، واستهلاك الملح وغيرها من القضايا.. نواصل ما كنا نفعله حتى الآن".

وشددت فوينوفيتش على أن اعتماد منظمة الصحة العالمية قرارا بشأن الوضع في أوكرانيا لا يضع قيودا على تعاون المنظمة مع روسيا.

المصدر: "تاس"

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