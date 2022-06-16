اكتشاف حالة إصابة بمرض معوي معد في كوريا الشمالية.. وزعيم البلاد يتبرع بأدوية أسرته للشعب

أعلنت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية أن بيونغ يانغ سجّلت يوم الخميس حالة إصابة بمرض معد آخر في مناطق البلاد الجنوبية الغربية.

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وفي التفاصيل، أفادت السلطات الكورية الجنوبية باكتشاف حالة إصابة بمرض معوي حاد معد في مدينة هيهجو الجنوبية الغربية.

وفي هذا السياق، أرسل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أدوية أعدتها عائلته، إلى لجنة حزب العمال الحاكم في المدينة بإقليم هوانغ هيه الجنوبي في اليوم السابق، ما قُدم على أنه تبرع من زعيم البلاد بأدوية اسرته الخاصة إلى الشعب.

وقد نشرت صحيفة "رودونغ شينمون" الرسمية التابعة لحزب العمال الحاكم يوم الخميس على صفحتها الأولى صورة للزعيم كيم جونغ أون مع زوجته ري سول جو وهما يتفحصان بعض الأدوية التي جرى التبرع بها.

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يشار إلى أن كوريا الشمالية تنتشر بها أمراض معدية معوية مثل، حمى التيفوئيد والكوليرا وغيرها.

بالعلاقة مع هذا الأمر، أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بفرض إجراءات الحجر الصحي للحالات المشتبه بإصابتها بالمرض المعدي بشكل صارم، وذلك للحد من انتشاره ومنع انتقاله.

كما أمر بإجراء عمليات تقصّ وبائي، وتشخيص حالات الإصابة عن طريق الفحوصات العلمية، وإقامة مشاريع للتطهير في المنطقة المنكوبة.

المصدر: يونهاب