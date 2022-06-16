الخطوط الجوية التونسية تعلن إلغاء رحلاتها غدا الخميس

أعلنت الخطوط الجوية التونسية عن إلغاء رحلاتها المبرمجة بتاريخ الخميس 16 يونيو الجاري وتأجيلها إلى أيام 17 و18 و19 من الشهر نفسه، وذلك تبعا للإضراب العام الذي تم إقراره.

وقالت الشركة في بيان على صفحتها عبر "فيسبوك" إنه يمكن لمسافريها المسجلين في رحلات يوم غد الخميس والمؤجلة، استرجاع قيمة تذاكرهم أو تغيير الحجز مجانا دون مصاريف إضافية وعلى مدى أسبوع كامل في حال عدم توافق توقيت السفرات المؤجلة مع التزاماتهم.





المصدر: "موزاييك أف أم"