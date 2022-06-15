رئيس الطاقة الذرية الإيراني: علاقاتنا بالوكالة الدولية قائمة ونعمل على أساس اتفاق الضمانات

أعلن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تزال قائمة وتعمل على أساس اتفاق الضمانات.

وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" حول كيفية تعامل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية على خلفية القرار الأخير الصادر عن مجلس حكام الوكالة، قال إسلامي إن "إيران ليس لديها مشكلة في مواصلة التعامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وطالب الوكالة الدولية "الوفاء بالتزاماتها تجاه بلاده، ومتابعة عملها في إطار اتفاق الضمانات".

ونفى احتمال زيارة مدير عام الوكالة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران قريبا.

المصدر: "إرنا"