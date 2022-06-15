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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تمرين عسكري يوم الخميس في الشمال

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الجيش الإسرائيلي يعلن عن تمرين عسكري يوم الخميس في الشمال
Gettyimages.ru
الجيش الإسرائيلي
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أعلن الجيش الإسرائيلي أنه بصدد بدء تمرين عسكري صباح الخميس في منطقة أصبع الجليل شمال إسرائيل، ينتهي في اليوم نفسه.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في تغريدة عبر "تويتر": "يبدأ صباح غد تمرين عسكري في منطقة اصبع الجليل سيتضمن إطلاق قذائف مدفعية في منطقة جبل روس حيث ستسمع دوي انفجارات في المحيط".

وأضاف: "لقد تم التخطيط للتمرين والذي سينتهي في ساعات الظهيرة في إطار خطة التدريبات السنوية للعام 2022".

المصدر: RT

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