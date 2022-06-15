إخلاء محطة مترو رئيسية في لندن بسبب طرد مشبوه

أخليت محطة مترو رئيسية في لندن، اليوم الأربعاء، بسبب "طرد مشبوه". وقد تسبب الإنذار الأمني ​​لمحطة Waterloo في تعليق خط Jubilee جزئيا بين London Bridge و Green Park.

وقد أكدت الشرطة العاصمة البريطانية، في وقت لاحق أنه لا يوجد ما يدعو للقلق.

وقد شكل الإغلاق لهذه المحطة تأخيرات شديدة حيث واجه العديد من الركاب مشاكل في العودة إلى المنزل خلال ساعة الذروة.

وتعتبر محطة Waterloo إحدى المحطات التنقل الرئيسية داخل لندن، وواحدة من أكثر المحطات ازدحاما في بريطانيا.

المصدر: My London