المعارضة في بلغاريا تطالب بحجب الثقة عن الحكومة

يواجه الائتلاف الوسطي لحكومة رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف اقتراعا لسحب الثقة قدمه حزب المعارضة الرئيسي اليوم الأربعاء، وهو الأول منذ توليه السلطة في نهاية العام الماضي.

وحزب "مواطنون من أجل التنمية الأوروبية في بلغاريا" بزعامة رئيس الوزراء السابق بويكو بوريسوف يتهم الحكومة بارتكاب أخطاء في مجالات المالية العامة والسياسة الاقتصادية أدت إلى انتشار التضخم.

وقالت زعيمة الحزب في البرلمان ديسلافا أتاناسوفا: "قدمنا مذكرة بسحب الثقة من الحكومة بسبب فشلها في السياسة الاقتصادية والمالية"، مشيرة إلى أن "الحزب يعتزم الحصول على دعم للمذكرة من جميع المجموعات السياسية الأخرى في البرلمان".

وسجل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي في بلغاريا تضخما بنسبة 15.6 بالمائة في مايو، حسبما قال معهد الإحصاء الوطني، وهي أعلى زيادة في أسعار المستهلكين على أساس سنوي منذ عام 2008.

المصدر: AP