داونينغ ستريت يؤكد أن جونسون يفكر في الانسحاب من معاهدة حقوق الإنسان

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الحكومة تدرس الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، قائلا إن "جميع الخيارات مطروحة على الطاولة".

ولدى سؤاله عما إذا كان الانسحاب من الاتفاقية قيد النظر، قال المتحدث للصحفيين: "إننا نبقي جميع الخيارات على الطاولة كجزء من عملنا لمعالجة القضايا التي أثارتها المزاعم المتكررة والتي لا تستحق في بعض الأحيان والتي نراها باستمرار مع رحلات الترحيل، بينما من الواضح أننا نواصل حماية المستضعفين".

ويأتي هذا التأكيد بعد أن أصدرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، يوم أمس الثلاثاء، أمرا قضائيا بحظر ترحيل المهاجرين بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في المملكة المتحدة طعنا بقرارها الذي للحكومة بتنفيذ خطة الترحيل المتفق عليها مع رواندا.

ويواجه جونسون غضبا من نواب حزب المحافظين بسبب حكم اللحظة الأخيرة الصادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في ستراسبورغ الذي منع رحلة الليلة الماضية، حيث دعا الكثيرون المملكة المتحدة إلى الانسحاب من الاتفاقية.

وألمح جونسون بالأمس إلى أنه مستعد للنظر في الانسحاب من الاتفاقية، قائلا إن هذه الخطوة "قد تكون جيدة جدا" لتغيير بعض القواعد للسماح بعمليات الترحيل المستقبلية دون عوائق.

المصدر: "الإندبندنت"