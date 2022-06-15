محكمة إسرائيلية تدين عامل إغاثة فلسطينيا في تهمة دعم الإرهاب

وجدت محكمة جزئية في مدينة بئر السبع جنوبي إسرائيل، اليوم الأربعاء، عامل إغاثة في قطاع غزة مذنبا في عدة تهم بالإرهاب.

ووجهت اتهامات لمحمد الحلبي، الذي كان يشغل منصب مدير منظمة "ورلد فيجين" الخيرية المسيحية في غزة منذ عام 2014 وحتى اعتقاله في 2016، بتحويل ملايين الدولارات إلى حركة حماس.

وقد نفى الحلبي والمنظمة الخيرية ارتكاب أي خطأ، ولم تجد مراجعة مستقلة أجريت في عام 2017 أيضا أي دليل على دعم حماس.

ويقبع الحلبي في سجن إسرائيلي منذ 2016، ولم يصدر بحقه حكم بعد.

المصدر: AP