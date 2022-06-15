خامنئي مستقبلا الرئيس التركماني: هناك معارضون للعلاقات الودية بيننا ويجب تخطي العقبات

استقبل المرشد الإيراني، علي خامنئي، اليوم الأربعاء، رئيس تركمانستان، سردار بردي محمدوف.

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وقال علي خامنئي لدى لقاء الرئيس التركماني: "العلاقات الودية بين إيران وتركمانستان لها معارضون في المنطقة وعلى الصعيد الدولي، لكن يجب تخطي العقبات"،مؤكدا أن "سياسة حكومة إيران تنص على توسيع العلاقات مع دول الجوار، وهذه سياسة صائبة تماما".



وأضاف خامنئي: "لجنة التعاون المشترك بين البلدين يجب أن تكون فاعلة بشكل جاد، والاتفاقات الثنائية ينبغي إبرامها من خلال المتابعة المستمرة".



من جهته، أوضح سردار بردي محمدوف قائلا: "أولوية الحكومة التركمانية هي توسيع العلاقات مع جيرانها".

وتابع: "بحسب وثائق التعاون الموقعة اليوم، فإننا نسعى لتعزيز العلاقات الطيبة بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما الغاز والكهرباء ونقل البضائع وتنفيذ المشاريع الكبرى"، مضيفا: "أود أن أشكركم على دعمكم المستمر لتعميق العلاقات بين إيران وتركمانستان".

المصدر: RT