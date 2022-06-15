أردوغان: لن نغير موقفنا من انضمام السويد وفنلندا للناتو حتى يتخذ البلدان خطوات واضحة وحاسمة

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن "أنقرة لن تغير موقفها من انضمام السويد وفنلندا لحلف "الناتو" حتى يتخذ البلدان خطوات "واضحة وملموسة وحاسمة" في مكافحة الإرهاب".

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وفي كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب "العدالة والتنمية"، أوضح أردوغان قائلا: " لن نتسامح مع أي دول تدعم التنظيمات الإرهابية التي تهدد تركيا".

واليوم الأربعاء، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ عن موضوع انضمام فنلندا والسويد: "سنأخذ في الاعتبار المخاوف الأمنية لكل دول الناتو بشأن قرار السويد وفنلندا الانضمام للحلف".

المصدر: RT+ "الأناضول"