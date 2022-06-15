"أ ف ب": الجيش الفرنسي يعلن اعتقال مسؤول كبير بتنظيم "داعش" في مالي

أفادت وكالة "فرانس برس" نقلا عن هيئة الأركان الفرنسية بأن "جنودا فرنسيين اعتقلوا مسؤولا "جهاديا" كبيرا في مالي على المنطقة الحدودية"، مع دخول انسحابهم من هذا البلد المرحلة الأخيرة.

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وأوضح المصدر نفسه لـ"فرانس برس" قائلا: "ليل 11 إلى 12 يونيو 2022، أدت عملية نفذتها قوة برخان إلى القبض على أمية ولد البقاعي، المسؤول الكبير في تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في الصحراء الكبرى".

وفي وقت سابق، أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن القوات الفرنسية​ ستغادر قاعدة "ميناكا" العسكرية شمال شرقي ​مالي، في خطوة تسبق المرحلة الأخيرة من إنهاء وجود قوات "برخان" الفرنسية في مالي.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات