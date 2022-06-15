إسرائيل والمفوضية الأوروبية تبحثان الشأن الإيراني وتصدير الغاز عبر مصر إلى أوروبا

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الشأن الإيراني والتعاون في تصدير الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر إلى أوروبا.

وقال بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: "التقى رئيس الوزراء نفتالي بينيت في مكتبه بالقدس برئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مساء الثلاثاء 14 يونيو. عرض خلالها رئيس الوزراء إجراءات إيران في المنطقة ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد النظام الإيراني".

وأضاف البيان "أن رئيس الوزراء وافق على طلب رئيسة المفوضية الأوروبية للتعاون في مجال تصدير الغاز الطبيعي عبر مصر إلى أوروبا".

وأضاف المكتب أن "القادة ناقشا تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي وأعادا التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتغير المناخي والاستدامة البيئية والعديد من المجالات الأخرى".

المصدر: تاس