"تنازل واضح بعد الأشياء الغبية التي قالها".. دبلوماسي سابق يعلق على زيارة بايدن المرتقبة للسعودية

بعد تقارير عديدة عنها، أكد البيت الأبيض الزيارة المجدولة للرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى السعودية، ما أثار ردود أفعال دولية واسعة.

وفي هذا الإطار، علق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز، على هذه الزيارة قائلا: "هذا تنازل واضح من قبل بايدن بعد الأشياء الغبية التي قالها عن السعودية خلال الانتخابات وبداية إدارته، لكن كلماته الناعمة هي بسبب التركيز الأمريكي على روسيا أكثر من الاحترام الفعلي".

هذا تنازل واضح من قبل بايدن بعد الأشياء الغبية التي قالها عن السعودية خلال الانتخابات وبداية إدارته. لكن كلماته الناعمة هي بسبب التركيز الأمريكي على روسيا أكثر من الاحترام الفعلي. https://t.co/NbdQj5pFQq — Alberto Miguel Fernandez (@AlbertoMiguelF5) June 14, 2022

وكشف البيت الأبيض، أمس الثلاثاء، عن تفاصيل زيارة جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية.

كما أعلن الديوان الملكي السعودي أن جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم، ويلتقي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

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المصدر: RT