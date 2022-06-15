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"لا تقارب بين هذين الشخصين".. وزير من زمن ترامب يعلق على لقاء بايدن وبن سلمان

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AP Mandel Ngan Source:Pool AFP
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو
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بعد تأكيدها، علق وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المجدولة إلى إسرائيل والسعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مايك بومبيو، تعليقا على هذه الزيارة المجدولة ولقاء بايدن المرتقب بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "القائد السعودي محمد بن سلمان الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه".

وأضاف: "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".

وفي تغريدة متصلة، علق بومبيو قائلا: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".

وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم.

وأكد الديوان الملكي أن بايدن سيزور المملكة ويلتقي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف البيت الأبيض عن تفاصيل زيارة جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية.

المصدر: RT + "واس"

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