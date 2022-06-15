"لا تقارب بين هذين الشخصين".. وزير من زمن ترامب يعلق على لقاء بايدن وبن سلمان

بعد تأكيدها، علق وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، على زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، المجدولة إلى إسرائيل والسعودية.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال مايك بومبيو، تعليقا على هذه الزيارة المجدولة ولقاء بايدن المرتقب بولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: "القائد السعودي محمد بن سلمان الذي لم يحظ برد لمكالماته من بايدن، يعمل على بناء السلام والازدهار لبلاده، لا تقارب بين هذين الشخصين حول من يجب نبذه".

وأضاف: "فشل بايدن في التعرف على الواقع يعرض أطفالنا للخطر".

Saudi leader MbS, who can’t get his call returned from Biden, is working to build peace and prosperity for his country. It is not a close call as to which of these men should be made pariahs.



Biden’s failure to recognize reality is putting our children at risk. — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 14, 2022

وفي تغريدة متصلة، علق بومبيو قائلا: "يتجه بايدن إلى بيت لحم بإسرائيل للقاء محمود عباس، الرئيس الوحشي للسلطة الفلسطينية التي تدعم الإرهاب.. يحاول فريق بايدن تقديم المليارات لآية الله في اجتماعاتهم".

Biden is heading to Bethlehem, Israel to meet with Mahmoud Abbas, the brutal head of the terror-underwriting Palestinian Authority. Biden’s team is trying to provide billions to the Ayatollah in their meetings. — Mike Pompeo (@mikepompeo) June 14, 2022

وأمس الثلاثاء، أعلن الديوان الملكي السعودي أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيزور المملكة في 15 و16 يوليو القادم.

وأكد الديوان الملكي أن بايدن سيزور المملكة ويلتقي بالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان.

كما كشف البيت الأبيض عن تفاصيل زيارة جو بايدن المرتقبة إلى إسرائيل والسعودية.

المصدر: RT + "واس"