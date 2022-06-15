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السفير الفلسطيني يكشف العائق أمام زيارة عباس إلى موسكو

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السفير الفلسطيني يكشف العائق أمام زيارة عباس إلى موسكو
Sputnik
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن الزيارة الجديدة للرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلى روسيا ما زالت تعيقها "حركة الطيران".

وفي تصريح لوكالة "نوفوستي"، قال السفير الفلسطيني إن"عباس يحب روسيا. لكن الآن من الصعب التخطيط للزيارة، بسبب الحركة الجوية يكاد يكون من المستحيل. عندما تسنح الفرصة بالطبع سيأتي".

وفي مايو الماضي، تحدث عدد من وسائل الإعلام عن إمكانية زيارة رئيس دولة فلسطين للمشاركة باحتفالات عيد النصر يوم 9 مايو، ونفى الكرملين في وقت لاحق صحة هذه المعلومات.

المصدر: نوفوستي

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