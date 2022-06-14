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اندلاع حريق في مصنع جراء تسرب الأمونيا في روحفوت جنوب تل أبيب

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اندلاع حريق في مصنع جراء تسرب الأمونيا في روحفوت جنوب تل أبيب
Gettyimages.ru
فرق الإطفاء الإسرائيلية
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أفادت وسائل إعلام عبرية باندلاع حريق في مصنع "آيس كريم فيلدمان" في روحفوت جنوب تل أبيب جراء تسرب غاز الأمونيا، ما أدى إلى سقوط عدد من "ضحايا".

وقالت فرق الإطفاء والإنقاذ المركزية الإسرائيلية إن "رجال الإطفاء في محطة رحوفوت يتعاملون الآن على تسرب لغاز الأمونيا في مصنع آيس كريم فيلدمان في شارع هاتزيرا".

وأشارت إلى "سقوط عدد من الضحايا في مكان الحادث".

ولفتت إلى أنه تم نقل امرأة إلى مستشفى كابلان في رحوفوت في حالتها طفيفة نتيجة استنشاقها للأمونيا.

 

المصدر: RT

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