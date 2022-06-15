الدنمارك وكندا توقعان اتفاق تسوية لنزاع إقليمي عمره نصف قرن

وقعت الدنمارك وكندا اتفاقا بشأن تسوية النزاع الإقليمي حول ملكية جزيرة هانز، والذي ظل عالقا بين البلدين منذ عام 1973.

وقالت وزارة الخارجية الدنماركية في بيان يوم الثلاثاء: "سيتم تقسيم جزيرة هانز في مضيق كينيدي بين إقليم نونافوت الكندي وغرينلاند، وهي منطقة تتمتع بالحكم الذاتي ضمن الدنمارك".

ووقع وزيرا خارجية الدنمارك وكندا، وكذلك رئيس وزراء غرينلاند، على اتفاق تقسيم جزيرة هانز في أوتاوا. وبالتالي، سيكون لدى الدنمارك وكندا الآن حدود برية.

وبدأ النزاع حول الملكية الإقليمية لجزيرة هانز غير المأهولة والتي تبلغ مساحتها 1,3 كيلومتر مربع في عام 1973، عندما كانت الدنمارك وكندا تتفاوضان على حدود بحرية. ونتيجة لذلك، تم تأجيل القرار بشأن وضع الجزيرة. ومن اللافت أنه خلال النزاع، لم يدخل البلدان في حالة صراع فحسب، بل أظهرا أيضا روح دعابة، إذ ترك الجيش الدنماركي خلال الزيارات إلى الجزيرة زجاجة أكوافيت دنماركية هناك، فيما ترك الجيش الكندي زجاجة من الويسكي الكندي ولافتة كتب عليها: "مرحبا بكم في كندا".

المصدر: تاس