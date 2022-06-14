واشنطن تعترف بأن العقوبات ضد روسيا يمكن أن تكون مفرطة

أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أديمو، خلال كلمة ألقاها في جلسة استماع بالكونغرس، إن واشنطن قلقة من أن العقوبات المفروضة ضد روسيا قد تكون مفرطة.

وقال أديمو: "نحن في الولايات المتحدة فقط، فرضنا ألف عقوبة على كيانات وأفراد روس".

وفرضت دول غربية عقوبات على موسكو بعد بدء العملية العسكرية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا واجتثاث النازية منها.

في الوقت نفسه، أدى انقطاع سلاسل التوريد إلى مشاكل اقتصادية في الولايات المتحدة وأوروبا، والتي تواجه زيادة غير مسبوقة في أسعار الوقود والغذاء.

المصدر: نوفوستي