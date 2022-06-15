وزارة البناء الروسية: بدء عملية إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا قريبا

أعلنت وزارة البناء الروسية أن عملية إعادة إعمار ماريوبول وفولنوفاكا اللتين عانيتا من الأعمال العدائية في جمهورية دونيتسك الشعبية ستبدأ في المستقبل القريب.

وأشارت الوزارة إلى أن عملية تقييم الأضرار في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ما زالت مستمرة.

وقال ممثل الوزارة: "سيتم تنفيذ العمل في جميع المناطق التي تحتاج إلى إعادة إعمار في المستقبل القريب، من المقرر أن تبدأ أعمال إعادة الإعمار في مدينتي ماريوبول وفولنوفاكا. والهدف الرئيسي هو توفير السكن لأكبر عدد من الأشخاص الذين يريدون العودة إلى منازلهم".

وأكدت الوزارة أنه في المقام الأول سيتم ترميم المباني السكنية والمرافق الاجتماعية.

المصدر: نوفوستي