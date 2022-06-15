ستولتنبرغ: علينا أخذ المخاوف أردوغان على محمل الجد لأن تركيا تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة

أعلن أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرغ أنه يجب على الحلف أخذ المخاوف التي أعرب عنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول "التهديدات الإرهابية" على محمل الجد.

وخلال حضوره عشاء عمل في لاهاي استعدادا لقمة الحلف التي ستعقد في مدريد، قال ستولتنبرغ إن "زيارته الأخيرة إلى فنلندا والسويد كانت إيجابية".

وأضاف: "علينا أن نأخذ المخاوف التي عبر عنها الرئيس (رجب طيب) أردوغان على محمل الجد، لأن تركيا تواجه بالفعل تهديدات إرهابية خطيرة".

وتابع أنه "إذا كانت لدى حليف مهم مثل تركيا مخاوف، فسيتم إيجاد حل لها من خلال التباحث والتفاوض".

المصدر: "الأناضول"