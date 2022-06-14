إثيوبيا تكشف لأول مرة عن تشكيل لجنة للحوار مع "جبهة تحرير تيغراي"

كشف رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد للمرة الأولى عن تشكيل "لجنة" حول احتمال إجراء مفاوضات سلام مستقبلا مع "جبهة تحرير شعب تيغراي"، نافيا أي مفاوضات سرية معها.

وقال آبي أحمد للنواب الإثيوبيين: "إجراء مفاوضات ليس بالأمر السهل. هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به (قبلا) وشكلّت لجنة" لهذا الغرض.

وأوضح أن تلك اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية ديميكي ميكونين، ستضع تقريرا يفصل الشروط المسبقة للمفاوضات. وتابع أن "هذه اللجنة ستكون لجنة التفاوض".

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أنه لا توجد "مفاوضات سرية" دائرة مع "جبهة تحرير شعب تيغراي" كما يقول المسؤولون في منطقة أمهرة المجاورة لتيغراي، والتي دعمت قواتها الجيش الفدرالي في القتال ضد الجبهة.

وأضاف: "السلام ليس بالشيء الذي يجب أن يخفى. لا يوجد سبب للقلق، عندما يحين الوقت سنتحدث عن الأمر". حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

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وكان متمردو تيغراي أعنوا مؤخرا أن "أي حل دائم" للنزاع يتطلب العودة إلى الخطوط الإدارية السابقة التي كانت تشمل المناطق المتنازع عليها داخل تيغراي.

إلا أنهم أبدوا استعدادهم "للمشاركة في عملية سلام موثوقة ونزيهة ومشرفة".

يذكر أن الصراع في الإقليم بدأ في 2020، حين أرسلت الحكومة الإثيوبية الجيش الفدرالي إليه، مدعوما بقوات أمهرة والقوات الإريترية، لطرد "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي كانت تحكم المنطقة، وذلك بعد اتهام القوات الإقليمية بمهاجمة قواعد الجيش الفدرالي فيها.

وهُزمت قوات "جبهة تحرير شعب تيغراي" في البداية خلال شهر، لكنها استعادت في العام 2021 خلال هجوم مضاد معظم تيغراي تقريبا، حتى أنها دخلت المناطق المجاورة في أمهرة - ولا تزال في مناطق معينة منها - وكذلك في عفر.

وتوقف القتال منذ نهاية مارس الماضي بعد هدنة "إنسانية" قررتها وقبلتها "جبهة تحرير شعب تيغراي".

المصدر: "أ ف ب"