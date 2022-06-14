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رئيسة وزراء فنلندا تخشى تجميد عملية الانضمام إلى الناتو

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رئيسة وزراء فنلندا تخشى تجميد عملية الانضمام إلى الناتو
Globallookpress
رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين
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أكدت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين أن طلبي العضوية إلى حلف الناتو اللذين قدمتهما فنلندا والسويد قد يجمدان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا التي تعرقل ترشيحهما قبل قمة الحلف.

وقالت مارين للصحفيين خلال زيارة للسويد: "أعتقد أنه من المهم للغاية المضي قدما في هذه المرحلة. إذا لم نقم بتسوية هذه القضايا قبل مدريد، فمن المرجح أن يُجمد الوضع"، في إشارة إلى قمة الناتو المقبلة في العاصمة الإسبانية المقرر أن تبدأ في 28 يونيو.

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وأضافت: "لا نعرف إلى متى لكن الوضع قد يُجمد لفترة".

وشددت على أن كلا البلدين يأخذان مخاوف تركيا على محمل الجد ويريدان معالجتها "وتوضيح أي سوء فهم، إن وجد".

وأشارت إلى أن تركيا أعلنت سابقا أن دول الشمال الأوروبي ستكون موضع ترحيب في الناتو، لكنها غيرت خطابها بمجرد تقديمهما طلبي العضوية.

تتهم أنقرة السويد وفنلندا بتوفير ملاذ لحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون على أنه "إرهابي".

ويتعين الموافقة على أي اتفاق للانضمام إلى الناتو بالإجماع من قبل أعضائه الثلاثين.

المصدر:ا ف ب

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