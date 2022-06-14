الحكومة الإثيوبية تستعيد السيطرة على غامبيلا بعد هجوم لـ "جيش تحرير أورومو"

أعلنت السلطات الإثيوبية أنها استعادت السيطرة على الوضع، بعد هجوم استمر ساعات في مدينة غامبيلا الإثيوبية شنه "جيش تحرير أورومو" المصنف إرهابيا في البلاد.

وقال رئيس الحكومة الإقليمية، أومود أوجولو، في البيان الذي نشر مساء اليوم الثلاثاء إن "قوات الأمن الإقليمية نجحت في استعادة السيطرة على الوضع في غامبيلا".

واضاف أن "العدو تكبّد خسائر فادحة وأضرارا مادية"، فيما لم تتكبد القوات الموالية للحكومة سوى "أضرار متوسطة".

وكانت الحكومة الإقليمية أبلغت في وقت سابق، عن "هجوم مشترك لجيش تحرير أمورو (الذي تسميه السلطات الإثيوبية اختصارا: شين)، وجبهة تحرير غامبيلا" على المدينة، قائلة إن القتال كان مستمرا في الصباح.

"جيش تحرير أورومو" أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال ناطق باسم الجيش عبر "تويتر" إن "عملية مشتركة لجبهة تحرير غامبيلا وجيش تحرير أورومو جارية" في غامبيلا.

ولاحقا كتب الناطق باسم الجيش أن "العملية المشتركة انتهت بعدما حققت أهدافها".

وقلت وكالة "فرانس برس" عن الناطقة باسم الحكومة الإثيوبية، سيلاماويت كاسا، أن الحكومة "تجمع وتتحقق من المعلومات حول الهجوم".

المصدر: "أ ف ب"