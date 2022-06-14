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أردوغان يعلن تعديل اسم الخطوط الجوية التركية

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أردوغان يعلن تعديل اسم الخطوط الجوية التركية
AFP
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيتم تعديل اسم الخطوط الجوية التركية ليصبح Türkiye Hava Yolları بدلا من Turkish Airlines.

وقال أردوغان خلال حفل بمناسبة إطلاق قمر اتصالات صناعي جديد: "اسم Turkey لم يعد موجودا.. وأصبح Türkiye، مشيرا إلى أن "طائرات الخطوط الجوية الوطنية ستحمل على هيكلها اسم Türkiye Hava Yolları".

وكان أردوغان اعتبر في تصريح سابق أن اسم "Türkiye" يعد أفضل ممثل ومعبر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي، موصيا في هذا السياق الشركات باستخدام عبارة  "Made in Türkiye" بدلا من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير.

وبدأت الأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" رسميا استخدام Türkiye بدلا من Turkey.

المصدر: RT

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