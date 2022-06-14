نائب قائد قوات الدفاع الجوي الإيرانية: أدنى تهديد يستهدف الأراضي الإيرانية سيواجه بصفعة قوية

أعلن نائب قائد قوات الدفاع الجوي في الجيش الإيراني العميد علي رضا الهامي أن "أدنى تهديد من العدو سيواجه بصفعة قوية من هذه القوات التي ترصد كل تحركات الأعداء خارج حدود إيران".

وفي كلمة ألقاها أمام حشد من القادة العسكريين في مركز قيادة القوات الجوية، أكد العميد الهامي على دور وتأثير تفوق قوة الردع لدى الدفاع الجوي لإيران على الصعيد الدولي حيث أصبحت قوات الدفاع الجوي اليوم من أقوى أركان الدفاع الوطني أمام الأجانب".

وأضاف أن "استخدام قوات الدفاع الجوي الكفاءات والإمكانيات والنخبة الداخلية والعلوم الداخلية للخبراء في العلوم الدفاعية أدى إلى رفع مستوى القوة الوطنية حيث أصبح إنجازا ملفتا للغاية".

وشدد على أن "قوات الدفاع الجوي بإمكانها أداء دور مهم وقيم في رفع مستوى القوة الدفاعية نظرا لنسبة تأثيرها في توفير الأمن للمواطنين".

المصدر: "فارس"





