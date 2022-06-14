قديروف يعلن تحرير بلدة كاميشفاخي في لوغانسك بالكامل

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تحرير بلدة كاميشفاخي في جمهورية لوغانسك الشعبية بشكل كامل من المتطرفين الأوكرانيين.

وقال قديروف: "اكتملت المرحلة الأخيرة من تحرير كاميشفاخي من الجماعات المتطرفة المسلحة".

وأكد أنه رغم عددهم الكبير وتحصيناتهم المعززة في المدينة، فإنه عندما علموا باقتراب القوات الشيشانية الخاصة، أصابهم رعب حقيقي، وانسحبوا على الفور.

وأشار في وقت سابق إلى أن مجموعة أخرى من المتطوعين غادرت مطار غروزني متوجهة إلى دونباس وأوكرانيا.

وشدد قديروف، على أنه تم تدريب كل متطوع، على أيدي أفضل المدربين من جامعة القوات الخاصة الروسية في غودرميس بالشيشان.

المصدر: نوفوستي