قالت السفارة الروسية في لندن إنه يجب على حكومة المملكة المتحدة تحمل مسؤولة توريد الأسلحة إلى أوكرانيا، والتي تستخدمها سلطات كييف لمهاجمة أهداف مدنية في دونباس.

وقال بيان أصدرته السفارة يوم الثلاثاء: "لقد طالبنا الحكومة البريطانية مرارا وتكرارا بتوخي الحذر والامتثال لمعايير مراقبة الصادرات الخاصة بها عند توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. تم تجاهل هذه النداءات. تظهر الأحداث الأخيرة أن الوقت قد حان لكي تتحمل المملكة المتحدة المسؤولية الكاملة عن سياستها قصيرة النظر".

ولفتت السفارة الروسية الانتباه إلى حقيقة أنه خلال الأيام الماضية، تم قصف الأهداف المدنية في دونيتسك بانتظام من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا من مدافع عيار 155 ملم قدمتها دول الناتو. وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية "من الواضح أن مثل هذه الهجمات ضد السكان المدنيين لا يمكن تحقيقها إلا بموافقة الغرب وبعد تسليم الأسلحة إلى أوكرانيا، حيث تلعب المملكة المتحدة، وفق تصريحاتها الخاصة، دورا رائدا".

المصدر: تاس