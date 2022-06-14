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الجيش الإسرائيلي يقول أنه يشتبه بتسلل مسلحين فلسطينيين لمستوطنة طلمون بالضفة

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الجيش الإسرائيلي يقول أنه يشتبه بتسلل مسلحين فلسطينيين لمستوطنة طلمون بالضفة
AFP
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أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه تم إصدار تحذير إلى سكان مستوطنة طلمون، شمال غرب محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية، من تسلل مسلحين فلسطينيين اليها.

وقالت الإذاعة إنه "تم تفعيل تحذير من اقتحام الارهابيين لمستوطنة طلمون بنيامين. وطلب من السكان إغلاق منازلهم وإغلاق النوافذ والأبواب".

يتبع..

المصدر: RT

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