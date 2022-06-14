الخارجية الروسية تفرض عقوبات على 49 مواطنا بريطانيا بينهم قادة عسكريون

أضافت وزارة الخارجية الروسية 49 مواطنا بريطانيا إلى قائمة العقوبات، بما في ذلك رئيس تحرير صحيفة "الغارديان" و"بي بي سي".

وأكدت الوزارة أن العقوبات شملت أيضا مراسلون وكُتَّاب من "سكاي نيوز" و"فاينشال تايمز" و"دايلي تيليغراف".

وأشارت إلى أن العقوبات شملت رئيس تحرير صحيفة "الغارديان" و"ذا تايمز" و"دايلي تيليغراف" وبي بي سي" و"دايلي ميل" و"انديبينت".

وأدرجت روسيا أيضا نائب وزير الدفاع وقادة القوات الجوية والبحرية البريطانية.

وأكدت الخارجية أن العمل على توسيع القائمة ما زال مستمرا.

المصدر: نوفوستي