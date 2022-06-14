وزير الدفاع التركي: أنقرة لا تحتل جزيرة قبرص

أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن بلاده لا تحتل دولة قبرص، مشيرا إلى أن أنقرة أجرت عملية خاصة لحفظ السلام في الجزيرة عام 1974.

وردا على ما قاله العضو في البرلمان اليوناني: "إذا تريدون التحدث عن الاحتلال الوهمي لشمال قبرص، فمن الواضح أنكم تريدون صراعا"، قال أكار إن "القبارصة اليونانيين أنفسهم يتعرضون للتهديد، وبالتحديد أطلقت تركيا عملية حفظ سلام في قبرص ومنذ تلك الفترة ساد السلام في الجزيرة سواء في الجنوب أو في الشمال ويجب الاعتراف بذلك".

الجدير بالذكر أن قبرص تعاني من التقسيم لشطرين، يوناني وتركي منذ عام 1974، بعد التدخل العسكري التركي في الجزيرة، ومحاولات عدة لضمها إلى اليونان.

وتم نتيجة التدخل العسكري التركي اقتطاع 37 بالمئة من أراضي الجزيرة، أعلن عليها في عام 1983 قيام جمهورية شمالي قبرص التركية، التي لم يعترف بها أحد سوى تركيا.

المصدر: "سبوتنيك"