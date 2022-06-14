المفوضية الأوروبية تبدأ مناقشاتها حول التوصية بوضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا

بدأت المفوضية الأوروبية مناقشاتها حول توصياتها بشأن وضع "مرشح" لعضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا ومولدوفا وجورجيا، وسيتم الإعلان عن القرار يوم 17 يونيو الجاري.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده في بروكسل ممثل المفوضية الأوروبية، إريك مامر، حيث تابع أن "المفوضية قد بدأت مناقشة القضية، كما هو مخطط لها، وسوف تقدم قرارها في نهاية أسبوع العمل". وقال مامر إن "أوكرانيا دولة أوروبية تنتمي إلي عائلة أوروبية، لكن الإجراء لابد وأن يأخذ مجراه".

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وكما هو متوقع، فسوف تعطي المفوضية الأوروبية رأيا إيجابيا حول إمكانية منح أوكرانيا وضح "المرشح" للقبول في الاتحاد الأوروبي، على أن ينظر زعماء 27 دولة في الاتحاد الأوروبي في هذه القضية بقمة بروكسل المنعقدة 23 و24 يونيو.

وبعد منح الدولة وضع "المرشح" للعضوية، ينبغي الشروع في مفاوضات حول شروط القبول في المجتمع الأوروبي، حيث يمكن أن تستغرق عملية التفاوض من عدة سنوات إلى عدة عقود. حيث كانت فنلندا هي الأسرع في هذا المسار، وتمكنت من الولوج إلى الاتحاد الأوروبي في غضون 3 سنوات، بينما بدأت تركيا مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في خريف عام 2005، ولا تبدو احتمالات استكمال هذه الإجراءات مرئية حتى يومنا هذا.

المصدر: تاس