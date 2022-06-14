توقيف أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى "داعش" في ألمانيا وسويسرا

أوقفت السلطات في ألمانيا وسويسرا في عملية مشتركة 4 أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم "داعش"، بحسبما ذكرته اليوم الثلاثاء النيابة في البلدين.

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ففي سويسرا، تم اعتقال 3 أشخاص مساء أمس الاثنين في زيورخ وسانت غالن ولوسيرن، وفق ما ذكرته النيابة السويسرية في بيان، مشيرة إلى أنها نفذت 7 عمليات مداهمة.

ويشتبه بأن الأشخاص الذين تم توقيفهم ولم تكشف تفاصيل عنهم "شاركوا أو دعموا التنظيم الإرهابي المحظور"، بحسب السلطات السويسرية.

وبالتزامن، أوقف رجل في رومربيرج، في غرب ألمانيا، وفقا لمكتب المدعي الفدرالي الألماني.

وأوضح المكتب في بيان أن الموقوف عليه "يُشتبه بأنه حضر للقيام بعمل عنيف وخطير يهدد أمن الدولة وبالانتماء إلى جماعة إرهابية في الخارج".

ويشتبه كذلك في أنه ذهب لفترة وجيزة إلى سوريا في سبتمبر 2020، قبل أن ينضم من ألمانيا إلى تنظيم "داعش" في موعد أقصاه أبريل 2021، والقيام بأنشطة دعائية واسعة النطاق لحساب التنظيم".

وأوضحت النيابة "تتمثل مهمته بشكل أساسي في ترجمة النصوص الرسمية أو مقاطع الفيديو أو الرسائل الصوتية للتنظيم من العربية إلى الألمانية ،وتوزيعها على قنوات مختلفة لتطبيق "تليغرام" في المنطقة الناطقة باللغة الألمانية".

وأضافت "يعتبر تنظيم الدولة الإسلامية هذه الأنشطة بمثابة مشاركة مباشرة في الجهاد القائم على العنف".

كما أن المشتبه به "خضع على الأرجح لمقابلة عبر الهاتف مع مسؤولي تنظيم الدولة الإسلامية في أواخر خريف 2021" من أجل "التحقق من مصداقيته" قبل أن يلتحق "بمناطق ينشط فيها تنظيم الدولة الاسلامية".

المصدر: أ ف ب