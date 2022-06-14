بعد عام على "قسم الولاء".. نفتالي بينيت يتحدث عن إنجازات الحكومة الإسرائيلية

بعد عام على تأديته قسم الولاء كرئيس للوزراء، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عبر سلسلة تغريدات عن إنجازات حكومته.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر نفتالي بينيت صورا لنظام ليزر حربي قائلا: "لقد روجنا هذا العام لنظام ليزر سيغير قواعد اللعبة ضد عدونا..مستمرون في العمل".

קידמנו בשנה הזו מערכת לייזר שתשנה את כללי המשחק מול אויבנו.



ממשיכים לעבוד. pic.twitter.com/m4wmDymswD — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 14, 2022

وقال في تغريدة أخرى: "تكلفة الحياة غالية جدا في إسرائيل..مهمتنا الأولى هي إبطاء ارتفاع التضخم..في مواجهة التضخم المتفشي حول العالم، نحن نتصرف بمسؤولية ونحافظ على إسرائيل في واحدة من أدنى المستويات في العالم..كيف؟ المنافسة والمنافسة والمنافسة..لقد فتحنا باب المنافسة في مئات المجالات، وما زلنا نفعل ذلك..لن نتوقف عن محاربة تكاليف المعيشة".

יקר מאד בישראל.

המשימה הראשונה שלנו היא להאט את המשך ההתייקרות—האינפלציה.



מול אינפלציה משתוללת ברחבי העולם, אנחנו נוהגים באחריות ושומרים על ישראל ברמה מהנמוכות בעולם.



כיצד?

תחרות, תחרות ותחרות.

פתחנו תחרות במאות תחומים, ואנחנו ממשיכים בכך.



לא נפסיק להילחם ביוקר המחיה. pic.twitter.com/BSG9wqnNLD — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 13, 2022

وأضاف بينيت: "وعدنا بزيادة رواتب الجنود. عقدنا..تم".

הבטחנו להגדיל משכורות חיילים. קיימנו.

בוצע. pic.twitter.com/No4OiEfO1t — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 13, 2022

وأردف: "قبل عام بالضبط، تشرفت بأداء قسم الولاء كرئيس للوزراء. ومنذ ذلك الحين، مع أصدقائي، بذلت كل ما لدي من أجل أمنك (يقصد الإسرائيلين)، ومعيشتك، ومستقبل أطفالك، ولتعزيز الدولة اليهودية في أرض إسرائيل..أنا أخدم كرئيس وزراء لحكومة رائعة ترتكز إلى ائتلاف صعب.. توقعوا أن لا تصمد اكثر من بضعة أسابيع، وليس لسنة كاملة بالتأكيد..سأستمر في النضال بكل قوتي من أجل وجود الحكومة ونجاح بلدنا..أشكر الله كل يوم لمنحي الحق في خدمتك".

לפני שנה בדיוק זכיתי להישבע אמונים כראש הממשלה שלכם.



ומאז, יחד עם חבריי, אני נותן את כל-כולי למען ביטחונכם, פרנסתכם, עתיד ילדיכם, ולמען חיזוק המדינה היהודית בארץ ישראל.



אני עומד בראש ממשלה מעולה, הנשענת על קואליציה קשה.



צפו שהיא לא תשרוד יותר מכמה שבועות>> https://t.co/lQcaPndss5 — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) June 13, 2022

المصدر: RT