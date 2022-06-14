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بعد عام على "قسم الولاء".. نفتالي بينيت يتحدث عن إنجازات الحكومة الإسرائيلية

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بعد عام على
Menahem Kahana / Source:POOL AFP
رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت
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بعد عام على تأديته قسم الولاء كرئيس للوزراء، تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، عبر سلسلة تغريدات عن إنجازات حكومته.

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وعلى حسابه في "تويتر"، نشر نفتالي بينيت صورا لنظام ليزر حربي قائلا: "لقد روجنا هذا العام لنظام ليزر سيغير قواعد اللعبة ضد عدونا..مستمرون في العمل".

وقال في تغريدة أخرى: "تكلفة الحياة غالية جدا في إسرائيل..مهمتنا الأولى هي إبطاء ارتفاع التضخم..في مواجهة التضخم المتفشي حول العالم، نحن نتصرف بمسؤولية ونحافظ على إسرائيل في واحدة من أدنى المستويات في العالم..كيف؟ المنافسة والمنافسة والمنافسة..لقد فتحنا باب المنافسة في مئات المجالات، وما زلنا نفعل ذلك..لن نتوقف عن محاربة تكاليف المعيشة".

وأضاف بينيت: "وعدنا بزيادة رواتب الجنود. عقدنا..تم".

وأردف: "قبل عام بالضبط، تشرفت بأداء قسم الولاء كرئيس للوزراء. ومنذ ذلك الحين، مع أصدقائي، بذلت كل ما لدي من أجل أمنك (يقصد الإسرائيلين)، ومعيشتك، ومستقبل أطفالك، ولتعزيز الدولة اليهودية في أرض إسرائيل..أنا أخدم كرئيس وزراء لحكومة رائعة ترتكز إلى ائتلاف صعب.. توقعوا أن لا تصمد اكثر من بضعة أسابيع، وليس لسنة كاملة بالتأكيد..سأستمر في النضال بكل قوتي من أجل وجود الحكومة ونجاح بلدنا..أشكر الله كل يوم لمنحي الحق في خدمتك".

المصدر: RT

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