الصين تصدر خطوطا عامة بشأن العمليات العسكرية بخلاف الحرب

وقع شي جين بينغ، رئيس اللجنة العسكرية المركزية الصينية، على أمر بإصدار مجموعة من الخطوط العامة التجريبية بشأن العمليات العسكرية بخلاف الحرب.

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ويهدف القرار لحماية أرواح الشعب وممتلكاته وحماية السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية وحماية السلام العالمي والاستقرار الإقليمي.

وتشكل هذه الخطوط العامة، التي تضم 59 مادة في ستة فصول، قاعدة قانونية للعمليات العسكرية بخلاف الحرب وستدخل حيز التنفيذ في 15 يونيو 2022.

المصدر: شينخوا