الإفراج عن شحنة النفط الإيرانية المحتجزة في اليونان

قالت هيئة الموانئ والملاحة البحرية إن السلطات اليونانية أفرجت عن شحنة النفط التي كانت على متن السفينة الإيرانية المحتجزة.

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وجاء في بيان صادر عن هيئة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "نتيجة إجراءات إيران الفورية والمقتدرة، والجهات المعنية وبدعم من وزير الطرق والتنمية العمرانية، وعلى الرغم من أوامر أمريكية بإبقاء السفينة قيد الاحتجاز وضبط الشحنة التي تحملها لصالح واشنطن وفق المعاهدة القضائية بين أمريكا و اليونان، صدر أخيرا أمر بإعادة الشحنة إلى صاحبها".

وأضاف البيان: "وأصدرت الحكومة اليونانية الأومر اللازمة للافراج عن السفينة، ونشهد رفع الحجز على السفينة وإعادة الشحنة إلى إيران".

يذكر أن الحكومة اليونانية أوقفت سفينة ترفع علم جمهورية إيران، قبالة سواحل اليونان، وصودرت حمولتها بالتنسيق مع الحكومة الأمريكية.

المصدر: RT