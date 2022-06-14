ستولتنبيرغ يسعى إلى "معالجة مخاوف تركيا" لإفساح الطريق أمام انضمام السويد وفنلندا

يرى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ وجود ضرورة لإزالة مخاوف تركيا بشأن حزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد قبل انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو.

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وقال ستولتنبيرغ في مقابلة مع وكالة أنباء "أمنا" اليونانية: "إن قرار فنلندا والسويد التقدم بطلب للحصول على العضوية في حلف شمال الأطلسي هو قرار تاريخي، وانضمامهما سيعزز حلف شمال الأطلسي. الآن يجب علينا حل المشاكل الأمنية لجميع الحلفاء، بما في ذلك مخاوف تركيا الخطيرة بشأن منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، وإيجاد طريق موحد للمضي قدما".

وذكر الأمين العام لحلف الناتو أن تركيا عانت من حزب العمال الكردستاني وعانت من الإرهاب أكثر من أي حليف آخر. "وبالتالي، فإن لدى تركيا مخاوف معقولة يجب على جميع الحلفاء أن يأخذوها بجدية. وما زلت أنا وزملائي نجري حوارا وثيقا مع ممثلي تركيا وفنلندا والسويد من أجل معالجة مخاوف تركيا، وكذلك مواصلة عملية انضمام البلدين".

وكانت فنلندا والسويد قد سلمتا على خلفية الأحداث في أوكرانيا، يوم 18 مايو إلى الأمين العام لحلف الناتو طلبا للانضمام إلى الحلف.

وأوقفت تركيا بدء عملية النظر في هذين الطلبين، فيما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن أنقرة لا تستطيع أن تقول "نعم" لعضوية فنلندا والسويد في الناتو، لأن هاتين الدولتين تدعمان الإرهاب والمنظمات الإرهابية، وعلى وجه الخصوص حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.

المصدر: نوفوستي