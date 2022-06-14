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كارين جان بيير عن لياقة بايدن البدنية والذهنية: حتى أنا لا أستطيع اللحاق به!

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كارين جان بيير عن لياقة بايدن البدنية والذهنية: حتى أنا لا أستطيع اللحاق به!
Globallookpress
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ردت كارين جان بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض على سؤال عما إذا كان لدى بايدن مخزون حيوي جسدي وعقلي ليبقى بمنصبه بعد عام 2024، قائلة "يا إلهي! أنتم تطرحون مثل هذا السؤال".

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وتابعت تقول عن بايدن في حوار تلفزيوني: "هو رئيس الولايات المتحدة! حتى أنا ألهث وراءه ولا أستطيع  اللحاق به! لقد عدنا للتو من كاليفورنيا. هذا... هذا... سؤال ما كان يجب أن تطرحوه على الإطلاق. انظروا فحسب إلى العمل الذي يقوم به، وانظروا كيف يتحدث أمام الجمهور الأمريكي".

وأضافت كارين جان بيير تقول في دفاعها على الرئيس الأمريكي "اسمعوا، هذا.. هذا.. هذا المقال الذي نتحدث عنه بدعة، وليس ما يهمنا. من المهم بالنسبة لنا كيف سنتحدث مع الأمريكيين، وكيف سنحسن حياتهم. هذا ما يتحدث عنه الرئيس، وهذا ما يركز عليه، وسنواصل التركيز على ذلك".

المصدر: RT

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