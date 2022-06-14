ارتفاع حصيلة الإصابات بانفجار مصنع "فيروز آباد" في جنوب إيران

أعلنت السلطات الصحية في إيران عن ارتفاع حصيلة الإصابات بانفجار شديد داخل مصنع "فيروز آباد" لكربونات الصوديوم في محافظة فارس جنوبي إيران، إلى 130 حالة.

إقرأ المزيد

وأوضح مهرداد شريفي، مساعد رئيس جامعة العلوم الطبية في محافظة فارس تفاصيل قائلا: "هذا الحادث أسفر حتى الآن عن إصابة 130 شخصا تم نقلهم إلى مستشفى القائم، وهم في حالة صحية مستقرة..لم يصل لغاية الآن أي تقرير بوقوع أي حالة وفاة جراء الحادث، و15 من المصابين قد غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج اللازم".

وعصر أمس الاثنين، وقع انفجار داخل مصنع "فيروز آباد" لكربونات الصوديوم جراء تسرب غاز الأمونياك من أحد مستودعات مصنع كاربونات الصوديوم الواقع في مدينة فيروز آباد، إذ تبلغ الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي تم تدشينه قبل عامين 320 ألف طن سنويا ويقع على بعد 93 كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من مدينة شيراز مركز محافظة فارس، حيث تستخدم منتوجات المصنع في إنتاج صناعات المصب مثل الزجاج والكريستال والمنظفات وتنقية المياه والبتروكيمياويات.

المصدر: "إيرنا"