السفير الإثيوبي في موسكو: 88% من سد النهضة اكتمل وسنصدر القمح في العام المقبل

قال السفير الإثيوبي لدى روسيا، أليمايهو تيغينو، إن 88% من أعمال البناء الخاصة بسد النهضة قد اكتملت بالفعل، مؤكدا أن بلاده تتطلع لاستكمال بناء السد نهاية العام المقبل 2023.

وقال تيغينو، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، الروسية إن سد النهضة هو صرح إثيوبي بنته إثيوبيا بسواعد أبنائها، لذلك ستتم إدارته فقط من قبل الإثيوبيين، إلا أنه أشار إلى إمكانية "مشاركة المعلومات مع دول المصب عند الضرورة". كما أكد تيغينو على ضرورة الحوار مع مصر والسودان في إطار الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن السد.

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كما أشار تيغينو إلى أن بلاده ستصبح مكتفية ذاتيا بالنسبة للقمح خلال فترة قصيرة، بل وستتمكن من تصديره بحلول العام المقبل، حيث أعلن السفير الإثيوبي أن بلاده لا تعتمد على إمدادات القمح من روسيا وأوكرانيا، وإنما تشتريه من بلدان مختلفة عن طريق المزادات، مضيفا: "إن لدى إثيوبيا خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من حيث الإمدادات الغذائية، حيث تعمل الحكومة جاهدة لتحقيق هذا الهدف، وقد سجلنا نجاحا كبيرا في إنتاج القمح هذا العام، حيث تم إنتاج نحو 2.6 مليون طن من القمح باستخدام نظام الري في موسم الجفاف".

المصدر: سبوتنيك