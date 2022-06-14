انفجار عبوة ناسفة أمام منزل صحفي يوناني في أثينا

أفادت وسائل إعلام بأن عبوة ناسفة انفجرت قرب مدخل منزل الصحفي اليوناني المعروف أريس بورتوسالت، في ساعة مبكرة من فجر اليوم الثلاثاء.

وذكرت قناة "سكاي" التلفزيونية، حيث يعمل الصحفي بورتوسالت، أن الحادث وقع حوالي الساعة 3 صباحا، مضيفة أن أشخاصا قاموا بزرع عبوة ناسفة، وتسبب الانفجار في أضرار بمدخل المبنى كما أدى إلى اندلاع حريق صغير.

وقال بورتوسالت على الهواء في القناة "المأساة هي أن لدينا إرهابا. للأسف لدينا إرهاب في اليونان".

وأضاف الصحفي: "أنا مضطهد منذ أكثر من 10 سنوات لأنني أعبر عن رأيي. وهذا الرأي لا يمكن شراؤه".

المصدر: نوفوستي