قرار رسمي بوقف عروض مصارعة الثيران داخل أكبر ساحات العروض في العالم

قضت المحكمة الفيدرالية في المكسيك بوقف عروض مصارعة الثيران في مكسيكو، وهو قرار تاريخي في هذه المدينة التي تضم أكبر ساحات العروض في العالم.

وبحسب ما جاء في وسائل الإعلام المحلية، أمس الاثنين، فإن القرار يأتي بعد تعالي أصوات جمعيات الرفق بالحيوان المنددة بما وصفته بـ"المأساة التي يعاني منها الثيران أثناء العروض".

واعتبرت أن القرار يشكل "انتصارا" للجمعيات الحقوقية التي نددت بالتعامل مع الثيران كـ"أشياء" وليست كائنات حية، واستنكرت "إساءة" معاملتها خلال العروض رغم كونها من التقاليد المكسيكية العريقة.

وفي المكسيك، حظرت 5 من بين 32 ولاية عروض مصارعة الثيران، فيما لا تزال العروض قائمة في إسبانيا والبرتغال وفرنسا رغم أنها تثير الجدل بشكل متزايد.

المصدر: سبوتنيك