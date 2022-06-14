بايدن يعلن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة ببيلاروس

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تمديد حالة الطوارئ في الولايات المتحدة المتعلقة ببيلاروس.

وقال بايدن في رسالة إلى الكونغرس حول استمرار حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة ببيلاروس إن "المادة 202 (د) من قانون الطوارئ الوطنية 50 U.S. تفيد بأن حالة الطوارئ ستستمر بعد تاريخ الذكرى السنوية".

وأضاف أنه "وفقا لهذا الحكم، أرسلت إلى السجل الفيدرالي لنشر الإشعار المرفق الذي يفيد بأن حالة الطوارئ الوطنية المتعلقة ببيلاروس التي تم الإعلان عنها في الأمر التنفيذي 13405 في 16 يونيو 2006، والتي تم توسيع نطاقها في الأمر التنفيذي 14038 من 9 أغسطس 2021، ستستمر سارية المفعول بعد 16 يونيو 2022".

وأضاف أن "تصرفات وسياسات أعضاء معينين في حكومة بيلاروس وأشخاص آخرين، والأنشطة الضارة للنظام البيلاروسي والانتهاكات طويلة الأمد لا تزال تشكل تهديدا غير عادي للأمن القومي وللسياسة الخارجية للولايات المتحدة".

وتابع: "لذلك، قررت أنه من الضروري استمرار حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في الأمر التنفيذي رقم 13405 فيما يتعلق ببيلاروس".

المصدر: RT